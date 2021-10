‘RADIO PENSIERI’, SABATINI: “La Conference non è una gita, Mourinho non esageri”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattina 104.5): “La Conference League non è una gita. E’ un impegno serio. Penso che comunque la Roma ne avrebbe fatto volentieri a meno di avere questo impegno visto che poche ore dopo affronterà il Napoli. Inviterei la Roma a non esagerare nelle scelte, perché ad esempio non puoi affrontare queste partite con la primavera”.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino 104.5): “I giocatori della Roma si devono mettere in mostra. Se hanno qualità le devono dimostrare. Ad esempio Villar è un giocatore che fa parte dell’Under 21 spagnola. Se vuole giocare bene, con Diawara, El Shaarawy e gli altri, che non sono scarsi, può mettersi in evidenza e fare una bella partita”.

Roberto Pruzzo (Radio Rado Mattino 104.5): “Non è una gita. Bisogna cercare di non farsi male e di portarla a casa in qualsiasi modo. Villar e gli altri che giocano di meno possono sempre sperare che Mourinho possa cambiare idea. Tutto può succedere proprio perché in queste partite è possibile convincere l’allenatore per il prosieguo della stagione”.