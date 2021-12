‘RADIO PENSIERI’, DAMASCELLI: “Se i nomi sul mercato sono questi allora non ci siamo”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino - 104,5): "Maitland-Niles sembra diventato all'improvviso così affascinante, ma io ho dei dubbi. La Roma sta mettendo delle toppe senza spendere molto visto quanto hanno speso in estate. Fanno fatica anche a chiudere per Grillitsch, che costa 6 milioni, e non sono convinti di spendere quella cifra visto che è in scadenza. Non so se tutto questo basterà a Mourinho, probabilmente gli darà motivo di lamentarsi per i prossimi mesi come ha fatto fino ad ora. Maitland-Niles è forse la riserva della riserva dell'Arsenal. E l'Arsenal può essere equiparata alla Roma per livello, è dietro alle grandi. Prendere una terza scelta dell'Arsenal pensando che ti risolva i problemi, ho dei dubbi".

Tony Damascelli (Radio Radio Mattino - 104,5): "Le partite con Milan e Juve possono ridimensionare la Roma o lanciarla. I nomi che arrivano dal mercato sono interessanti, ma di margine. Se Mourinho pensa di sostituire i giocatori che non reputa adatti con questi nomi allora non ci siamo. Se li avesse chiesti Sarri saremmo stati più severi. Qualsiasi cosa passi per Morinho ci viene il sospetto che ci sia dietro Mendes e per questo sono operazioni interessanti, certo magari non per le squadre in questione".

Furio Focolari (Radio Radio Mattino - 104,5): "Si parla solo di giocatori di Premier, Mourinho ha le conoscenze recenti lì. Solo con l'avallo e la supervisione del portoghese si può fare un acquisto oculato. Se lui dà l'ok a Maitland-Niles vuol dire che lo ha monitorato e lo reputa giusto, penso quindi che bisogna dare retta a Mourinho".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): “Non so quali sono i tempi di Spinazzola, se tra un mese è pronto la musica cambia, ti evita un sacco di problemi ma va recuperato nei tempi dovuti. C'è necessità di trovare un uomo che giochi a destra. Uno duttile che giochi sulla fascia anche a centrocampo non è facile, ma risolveresti due problemi. In avanti i giocatori ci sono, anche se qualcuno gioca poco e non è facile. Se trovano Maitland-Niles che è duttile, è oro colato. In questo girone di andata si è evidenziata una difficoltà, Mourinho non considera quelli che ha in panchina".

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino - 104,5): “Per la Roma col Milan è un'occasione per fare bella figura, soprattutto se i rossoneri riprendono come hanno finito. Kamara e Grillitsch non sarebbero titolari, Cristante mi piace. Maitland-Niles non lo conosco, evidentemente non è molto considerato all'Arsenal ma succede. Se c'è l'approvazione di Mourinho vediamo, lui sicuramente intravede le qualità".