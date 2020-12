‘RADIO PENSIERI’, SABATINI: “Incomprensibile la polemica di Fonseca, pensi al giorno di riposo in più”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Stasera io farei di nuovo giocare Pedro, facendo fare un po’ da pendolino Pellegrini”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma stasera ha una grande occasione per salire in classifica tra le prime quattro. Deve però scendere in campo con la testa giusta. Fossi in Fonseca farei giocare alcune seconde linee, tipo Villar, per poi schierare freschi i big a Bergamo”.

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104,5): “Non capisco la polemica di Fonseca, pensi che ha avuto un giorno in più di riposo. Oggi trova un Torino messo male, può far giocare il primo tempo ai big chiudendo il match e poi la ripresa ai giovani”.