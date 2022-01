‘RADIO PENSIERI’, AGRESTI: “Mourinho è la delusione della stagione”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Furio Focolari (Radio Radio Mattino - 104.5): “Fino al 70’ ho visto la più brutta Juventus. L’entrata di Morata ha cambiato la partita ma è la Roma che si è suicidata. Ha preso 3 gol in 7 minuti da una squadra che non si reggeva in piedi”.

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino - 104.5): “Nel 3-1 c’era molto merito della Roma. Stava giocando una partita eccellente e l’ha buttata in un modo clamoroso. I giallorossi hanno perso 9 partite su 20. L’allenatore è la grande delusione della stagione, non credo serva Oliveira per dare la mentalità per mantenere un 3-1. Mourinho deve dare qualcosa in più”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): "I numeri sono impietosi, la Roma ne ha perse 9 su 20 ed ha perso in tutte le maniere. Non c'è da sorprendersi più di tanto, per quello che io dicevo che sarebbe stato buono un pareggio. in due partite la Roma ha preso sette reti, è difficile andare avanti così".

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino - 104,5): "L' ha persa la Roma, più che l'ha vinta la Juve. In 7 minuti di shock Mourinho è rimasto a guardare, facendo un cambio solo. E non può dare colpa solo alla squadra. Io faccio fatica a dare ragione a Mourinho quando parla di mancanza di personalità, la Roma ha tanti nazionali che hanno esperienza. Per Mourinho c'è sempre il tentativo di dare la colpa a qualcosa o qualcuno. Ha sbagliato bersaglio, la personalità va data anche dalla panchina".

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino - 104,5): "La Roma non ha avuto la possibilità di rimettersi a posto tatticamente dopo i cambi di Artur e Morata, è una squadra che manca di personalità"