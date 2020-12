‘RADIO PENSIERI’, SABATINI: “Il Torino è l’avversario migliore che potesse capitare alla Roma”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Roma-Torino? Sulla carta sembrerebbe la partita ideale per poter sciorinare calcio spettacolo come con il Bologna. La Roma ha giocato bene, è una squadra ritrovata. Dzeko è una certezza, Villar mi piace molto. Se dietro si assesta è una squadra temibile. Però deve battere chi è davanti a lei in classifica”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma è in un momento ottimo, il Torino mentalmente non riesce a tenere la partita. In questo momento i giallorossi devono approfittare di questa situazione”.

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104,5): “Se la Roma giocasse sempre o spesso come nei primi 20 minuti di Bologna, allora potrebbe essere tra i primissimi posti in classifica. Il Torino è di una fragilità incredibile, mi fa preoccupare. E’ l’avversario migliore che potesse capitare ora alla Roma”.