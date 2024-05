‘RADIO PENSIERI’, VOCALELLI: “Il primo problema per la Roma sarà il centravanti”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): "Ghisolfi? L’importante è che i ruoli siano definiti, puoi prendere chi vuoi ma se non hai le idee chiare diventa un casino e ci va di mezzo l’allenatore. Questo è il momento decisivo per mettere le basi. Dell’Inter si chiacchiera tanto, ma ha già la squadra del prossimo anno".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Sembra già che la Roma non possa comprare nessuno, bisogna aspettare. Quello che ha chiesto De Rossi è una squadra di giovanotti e qualcuno più esperto, ma aspettiamo un secondo. Non bisogna essere disfattisti. Ora però per De Rossi comincia il lavoro vero, non gli si perdona già niente”.