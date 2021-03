‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “La Roma può pensare di vincere l’Europa League”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Guido D’Ubaldo (Radio Radio Mattino – 104.5): “Le partite contro Shakhtar e Napoli rappresentano tanto per il futuro della Roma e quello di Fonseca. Determineranno il prosieguo di stagione della Roma, sia in campionato che in coppa. Col Napoli sarà uno scontro diretto che vale tanto“.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104.5): “Per il quarto posto è durissima per la Roma, è sfavorita rispetto alle altre per via degli impegni europei. E’ più facile battere le inglesi in una partita che arrivare prima di Atalanta, Napoli e Lazio“.

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino – 104.5): “Lotta Champions? Se Roma e Milan andranno avanti in Europa League avranno molte più difficoltà rispetto alle altre. Per la Roma adesso è quasi più facile puntare alla coppa che al quarto posto: in Europa i giallorossi se la possono giocare anche contro le inglesi“.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “Dal punto di vista tattico è una partita ideale per la Roma. La gara col Parma mi ha scioccato, non so quale Roma vedremo stasera. Deve gestire un vantaggio enorme, ma se subisce due gol nel primo tempo diventa dura. Considerando la partita col Napoli, in pochi giorni i giallorossi si giocano la stagione“.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Penso all’ultima partita della Roma. Almeno con le piccole squadre si poteva continuare il percorso verso il quarto posto. Quella di Parma è stata una sconfitta pesante, ora c’è l’Europa League e domenica il Napoli: diventa una settimana complicata. Spero che Fonseca riesca a recuperare quei calciatori che stanno dando poco alla squadra. Mi auguro che la Roma possa avere come obiettivo quello di vincere l’Europa League“.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma dovrà evitare di prendere gol subito, una rete nei primi minuti darà coraggio allo Shakhtar. Non posso pensare che la Roma non passi il turno con il 3-0 dell’andata. Se venisse rimontata sarebbe una tragedia, penso che i giallorossi vadano in campo con una testa differente rispetto al Parma“.

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma ha vinto 3-0 dando una sensazione di superiorità netta. Ora deve evitare di aver paura, ma mi sembra abbastanza al sicuro“.