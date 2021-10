‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Abraham mi piace, ha buone qualità fisiche”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Alessandro Austini (Tele Radio Stereo - 92,7): "La questione inno è di tipo normativo: ci sta una regola? Bisogna rispettarla. Sono cresciuto andando allo stadio, l’inno si è sempre cantato quando i giocatori entravano in campo. Ora non si può più fare"

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): “Se hanno chiamato Abraham in nazionale significa che sta facendo bene. Mi piace come giocatore, ha veramente buonissime qualità fisiche. Dico sempre che il palo è un tiro sbagliato, ma a volte è anche sfiga"

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino - 104,5): “Con l’arrivo di Friedkin c’è stata una nuova speranza a Roma, un entusiasmo ritrovato. Con la mossa di Mourinho i tifosi della Roma hanno ricominciato a credere in qualcosa. Finora è stato fatto solo un passo falso, quello di Verona, che la squadra deve farsi perdonare. Per il resto gioca bene, in perfetto stile Mou. Ora la sparo grossa: secondo me tra un po’ il Chelsea si pentirà di aver preso Lukaku e aver dato via Abraham"