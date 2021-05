‘RADIO PENSIERI’, AGRESTI: “Mourinho a Roma può ritrovare la sua verve”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Alessandro Austini (Teleradiostereo – 92,7): “È stata la Roma a decidere di non curarsi della partita di stasera annunciando la svolta storica di Mourinho prima del ritorno. Evidentemente ha deciso di dare una scossa, fermando la tristezza e la frustrazione: non si vedeva una luce o qualcosa in cui credere, ora sta nascendo un’aspettativa, forse esagerata. È il più grande a sedersi in panchina dopo Capello, ma in campo ci andranno comunque i giocatori e il mercato sarà difficilissimo. La Roma non parte per vincere l'anno prossimo, neanche per Mourinho: molto probabilmente non sarà pronta a farlo”.

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino – 104,5): “Il dubbio che Mou abbia perso la sua verve ce l’ho, quello che ho visto all’Inter non l’ho più ritrovato. Forse venendo a Roma, con una tifoseria di un certo tipo, può ritrovare quella verve anche polemica su cui costruiva il suo spogliatoio. Alla Roma stasera chiedo una prova di dignità e di squadra”.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “Mourinho rimane un mito del calcio, ma una piccola postilla l’abbiamo detta tutti perché ultimamente non è andato bene”.

Alessandro Vocalelli (Radio Radio Mattino – 104,5): “L’audio di Di Canio? Tutto quello che è eccessivo mi sembra discutibile. Dice cose che non so se direbbe pubblicamente a Sky”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): "Mourinho arriva al momento giusto per lui e per la Roma. Speriamo che possa essere un binomio vincente. La partita di stasera? Il calo della Roma da gennaio a oggi è poco spiegabile. Contro lo United si ha la possibilità di rialzare un po' la testa almeno per arrivare al derby con un'altra mentalità".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): "Mourinho per me è il più forte dopo Guardiola, poi però bisogna vedere la Roma cosa gli metterà a disposizione come giocatori e i risultati in campo. Stasera? Secondo me i giocatori non avranno stimoli e non penso che adesso diventino tutti bravi perché va via Fonseca. Le qualità tecniche e il carattere sono quelle e non cambiano".

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino - 104,5): "L'arrivo di Mourinho alla Roma? Secondo me ha fatto piacere anche agli altri tifosi d'Italia, rivederlo in Italia è bello, anche gli interisti gli faranno onore. E' chiaro, però, che reduce da alcuni anni di fallimenti ed esoneri. Non è più quello di undici anni fa- A Roma può diventare davvero il Gladiatore".