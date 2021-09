‘RADIO PENSIERI’, AUSTINI: “Veretout può diventare un campione”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Alessandro Austini (Teleradiostereo – 92,7): “Il centrocampo è migliorabile, ma sono sicuro che la Roma potrà affrontare la stagione con questi giocatori. Zakaria è un buon giocatore che deve ancora dimostrare di essere da Roma. Diawara e Villar sono centrocampisti di tutto rispetto che possono essere utili alla causa, attenzione anche a Bove e agli altri giovani. Mourinho non vuole palleggiatori, ma giocatori che abbiano la verticalizzazione nelle gambe. Veretout ha le potenzialità per diventare un campione, segna e in campo è una presenza importante".

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino - 104,5): "Se non fossero arrivati i Friedkin la Roma avrebbe portato i libri in Tribunale, stavano alla canna del gas. E poi hanno investito tanto sul mercato. Loro credo che non parleranno ancora per tanti mesi, hanno delegato a dirigenti e a Mourinho".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): "I Friedkin non parlano, ma sembrano sempre vigili sulla società e questo è comunque importante. Il Sassuolo non va sottovalutato anche se è un po' ridimensionato rispetto l'annoscorso perché ha ceduto dei pezzi buoni ed ha nazionali che rientrano. La Roma deve approfittarne per conquistare i tre punti ed essere prima a punteggio pieno".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): "Il Sassuolo è la stessa squadra ma non è più bella come l'anno scorso. La Roma non dovrebbe avere problemi e deve approfittare di questo momento nuovo dove Mourinho sta facendo i risultati e sta convincendo".

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino - 104,5): "I Friedkin fanno i fatti e lasciano parlare noi e gli altri. Questo è molto apprezzabile. La Roma è il club che ha investito più di tutti sul mercato, non dimentichiamolo".