‘RADIO PENSIERI’, SABATINI: “Applausi a Friedkin se arriveranno Kumbulla, Smalling e Milik”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Milik io l’ho promosso sin dal primo momento come operazione. Poi se la Roma prende anche Smalling e Kumbulla, allora diventa un mercato interessante”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Se arriva Kumbulla e riprende Smalling, la Roma ha una difesa buona con ottime scelte. Milik è il sostituto giusto di Dzeko. Però aspetterei le firme prima di brindare. Trenta milioni per Kumbulla mi sembrano troppi, ha giocato solo un campionato in Serie A”.

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104,5): “Milik e Kumbulla sono due bei colpi anche di prospettiva. Se li mette a segno questi due colpi, la Roma merita un applauso, dimostra che Friedkin ha una bella idea in prospettiva. Trenta milioni per Kumbulla sono tanti, ma ti metti in casa il difensore centrale per i prossimi dieci anni”.