‘RADIO PENSIERI’, DI GIOVAMBATTISTA: “Dzeko vuole andare alla Juve”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Franco Melli (Radio Radio Mattino – 104,5): “La differenza tra Suarez e Dzeko è come una amatriciana col guanciale e una col prosciutto cotto. Da quando c’è Dzeko la Roma non ha vinto niente. Zaniolo? Non lo so se dopo l’intervento avrà le stesse caratteristiche”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “Vi do una notizia: Dzeko vuole andare lui alla Juve, e sta insistendo. I bianconeri farebbero al bosniaco due anni di contratti con opzione per il terzo”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Il momento per Zaniolo è duro, però è talmente giovane che c’è spazio per qualsiasi altra possibilità sia nella Roma che in Nazionale. Deve avere pazienza e rientrare nei tempi giusti. Le parole di Ancelotti quando dice che potrebbe cambiare ruolo, mi mettono un po’ paura. La Roma è già abituata a giocare senza Zaniolo, ha tanti esterni a disposizione. Uno come lui, però, è complicare da trovare in giro”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Zaniolo ha dalla sua la giovane età, lui ha poi un bel carattere è uno che non molla. Non deve essere frettoloso per rientrare e anche l’ambiente deve avere pazienza”.

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104,5): “A Zaniolo consiglierei di leggere la storia di Roberto Baggio. Le ginocchia di Nicolò vanno protetti più degli altri, con esercizi personali diretti sull’arto, ma può tornare a giocare forte come prima”.