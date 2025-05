RADIO PENSIERI, FELICI: “I Friedkin capiscono poco di calcio”

Le parole di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma

Redazione 8 maggio 2025 (modifica il 8 maggio 2025 | 15:48)

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Alessandro Vocalelli (Radio Radio Pomeriggio - 104,5): “Koné è il giocatore essenziale per la Roma. È difficile trovare un giocatore che sappia fare la doppia fase in mezzo al campo. È molto importante. Mi ero allarmato quando ho sentito che tra i sacrificabili ci potrebbe essere lui".

Franco Melli (Radio Radio Pomeriggio - 104,5): “Ndicka e Mancini sono due punti fermi della Roma, ma lo è anche Angeliño. Non so se Cristante rimarrà il prossimo anno. Credo che siano delle discussioni sul suo futuro. Pellegrino non penso rimarrà. Io terrei Dovbyk anche la prossima stagione"

Antonio Felici (Tele Radio Stereo 92,7/Te la do io Tokyo): “Il miracolo di Ranieri sta facendo pensare che la squadra alla fine non è male. Ed è un errore. La rosa va migliorata in diversi settori. I Friedkin capiscono poco di calcio".

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo - 92,7):“L’allenatore? Potrebbe essere già stato scelto, ma magari bisogna ancora avere un incontro faccia a faccia. Non è che tu scegli un allenatore e quello firma così, magari chiede un incontro con la proprietà. Mi sembra anche giusto. Chissà, magari può avvenire anche a Roma. Quarto posto? Penso che sia ancora molto difficile, e a me questa cosa di giocare per ultimi non piace. Preferisco giocare prima, fare il mio, e poi aspettare di vedere cosa fanno le altre. Penso che dopo questo turno di campionato si capirà tutto, se la Juve batte la Lazio penso che sia finita”

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): “Per Atalanta-Roma prevedo un pareggio, così come per Milan-Bologna e Lazio-Juventus. La partita di Bergamo è da tripla, non c’è una favorita. Il vantaggio dei giallorossi è quello di sapere i risultati del weekend. Neanche l’Atalanta, però, può scherzare più di tanto”.

Marco Valerio Rossomando (Radio Manà Manà Sport - 90,3): “Come verranno accolti i Friedkin a Roma? Non credo benissimo. Se li inquadreranno allo stadio, mi aspetto dei fischi. I tifosi non dimenticano i danni di inizio stagione. Magari i Friedkin potrebbero chiedere di non essere inquadrati, ma non so. Vediamo se andranno allo stadio. Il nuovo allenatore sarà fondamentale, guarda quanto ha inciso Ranieri. Dopo l’allenatore, il club dovrà essere bravo a prendere i giocatori giusti”.