‘RADIO PENSIERI’, RENGA: “Totti potrebbe ancora giocare in Serie A: il suo calcio possibile anche a 50 anni”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Franco Melli (Radio Radio Mattina – 104,5): “Totti ancora non si è capito cosa vuole fare da grande, ora dice il procuratore. L’addio non è solo colpa sua, non ha aderito più alla storia della Roma e l’hanno messo fuori”.

Furio Focolari (Radio Radio Mattina – 104,5): “Il Covid sta andando via, dobbiamo accettarlo. Certo ci sono delle resistenze come in Lombardia, ma questa è la verità. Totti? Dice di poter giocare venti minuti, ma quando aveva 38 anni Spalletti gliene faceva giocare tre”.

Roberto Renga (Radio Radio Mattina – 104,5): “Sono convinto anche io che Totti potrebbe ancora giocare venti minuti nella Roma. Totti tirava da fuori area, punizioni e corner, quel tipo di calcio può farlo fino a 50 anni. Quando ha lasciato il calcio pensavo fosse ancora utile. Se n’è andato dalla Roma anche da dirigente perché non si sentiva importante”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Se resta questo protocollo è inutile ripartire. Va cambiato, altrimenti ti fermi subito dopo un paio di settimane”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “I politici, negli ultimi mesi, stanno trattando male il calcio, e il protocollo sanitario ne è un esempio. Non capiscono che è un’azienda importantissima per l’Italia. Quello dell’orario delle partite è l’ultimo dei problemi”.

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104,5): “Oggi, da quando si usano le mascherine e si fanno i tamponi, i positivi sono pochissimi. Per un positivo del Bologna, perché si deve fermare tutto il carrozzone? Cerchiamo di dar valore ai numeri e alle situazioni. Difesa a tre per la Roma? Io sinceramente non ne sono convinto, la Roma non ha problemi tattici in difesa, ma se lui lo fa eventualmente ci crede. Io dico che è importante essere ben coperti a centrocampo”.