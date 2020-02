‘RADIO PENSIERI’, RENGA: “Sabato la Roma sembrava una squadra non allenata”, D’UBALDO: “I problemi di sempre”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Guido D’Ubaldo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Sconfitta che lascia il segno. Anche le dichiarazion di Dzeko non sono piaciute ala società. Ci sono i soliti problemi, uno dei motivi della sconfitta contro il Sassuolo, oltre a quelli tattici, è stato l’approccio mentale alla partita e Fonseca aveva avvisato i giocatori della difficoltà dela trasferta. A Fonseca resta il rammarico che non sia arrivato il sostituto di Zaniolo. I tre acquisti sono tutti di prospettiva”.

Roberto Renga (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma sta facendo il campionato secondo le aspettative, ma contro il Sassuolo sembrava una squadra non allenata, con errori tattici che poche volte si vedono in Serie A. Tanti errori singoli, però, l’allenatore non c’entra. Per me i ragazzini al posto degli adulti è un messaggio che non condivido, non ha senso. Se io fossi un dirigente parlerei a lungo con Fonseca. La sfuriata di Petrach? Non serve a niente. I due punti persi dall’Atalanta aiutano la Roma, ma occorre darsi una svegliata. Da inizio 2020 la squadra sta andando malissimo. Deve ritornare quella vista nel derby”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Contro il Sassuolo partita nata male e finita peggio. Senza nerbo, senza qualità. Tutto brutto, anche nelle dichiarazioni post gara. Ora la Roma ha un’altra possibilità. eca è un buon allenatore, al primo anno ha fatto bene, e gioca sempre in emergenza. La Roma sta facendo il suo in campionato. Per il quarto posto la Roma deve stare attenta, il margine di errore si assottiglia”