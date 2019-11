‘RADIO PENSIERI’, LENGUA: “Ma se le prospettive di guadagno sono così alte, perché Pallotta vende?”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Gianluca Lengua (Radio Radio Mattina – 104.5): “Friedkin è il 504esimo uomo più ricco del mondo, importa Toyota negli Stati Uniti e sta valutando l’entrata all’interno della cordata della Roma, con l’acquisizione delle quote, per poi magari fare la scalata e diventare azionista di maggioranza. Sono arrivati a Roma dei suoi emissari per parlare con chi amministra il club, ci sarebbe stato un incontro allo studio Tonucci. I quattro fogli, che la Roma tramite Goldman Sachs sta presentando agli investitori, sono una sorta di menu dove viene presentata la Roma con il suo piccolo palmares. Sul documento c’è scritto che è in programma la costruzione di uno dei più grandi complessi sportivi e d’intrattenimento in Europa. È l’imprenditore deve capire il rischio: Pallotta in questo caso fa il suo lavoro da venditore, spiega il suo asset nel migliore dei modi. Dall’altra parte l’imprenditore deve essere furbo e capire ‘Cosa mi sta dicendo Pallotta? É vero che si farà lo stadio?’ E poi mi chiedo: con tutte queste belle prospettive, ora che Pallotta è arrivato alla meta perché ha deciso di vendere?”

Furio Focolari (Radio Radio Mattina – 104.5): “Esposito diventerà un grande giocatore, ma non lo prenderei per fare il vice Dzeko: è un ragazzo di 17 anni che verrebbe per fare esperienza, ma non può cambiare le sorti della Roma. Sulla vendita del club sono molto critico, perché tutto quello che ci sta scritto sul documento di Goldman Sachs non è vero: lo stadio non c’è, come fa Pallotta a chiedere 800 milioni?”

Roberto Renga (Radio Radio Mattina – 104.5): “La notizia della Roma in vendita è clamorosa, ma ci sta. Il documento parla di uno stadio già fatto, avrei fatto anche io così, anche se basta il nome Roma per venderla. Esposito è un buon giocatore ma è una seconda punta, per quest’anno questo scambio di prestiti lo farei, tanto Florenzi non è utilizzato”.