‘RADIO PENSIERI’, AGRESTI: “La Roma ha bisogno di fare plusvalenze. Cedere Under è una possibilità”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Franco Melli (Radio Radio Pomeriggio – 104,5): “Ci sono molti calciatori che hanno paura, non solo della malattia, ma anche di avere infortuni di vario tipo. Bisogna combattere questa paura e cercare di attutirla. La situazione che hanno vissuto a Bergamo renderà l’Atalanta più pericolosa in ottica quarto posto“.

Stefano Agresti (Radio Radio Pomeriggio – 104,5): “La Roma ha necessità di fare cessioni e plusvalenze. Lo scambio tra Under e Ilicic permetterebbe ad entrambe di stare tranquille a livello economico. Ilicic rimarrebbe volentieri a Bergamo, a meno che non arrivi qualcuno che lo riempia di soldi. La Roma deve stare attenta al bilancio“.

Alessandro Austini (Teleradiostereo – 92,7): “La Roma ogni estate è costretta a rivoluzioni totali per far quadrare i conti. Sabatini è stato un grande ma ora è semplice dirlo, bisognava sottolinearlo quando ci stava che era Re Mida. Finché c’è stato lui i giallorossi hanno lottato al vertice. Il voto di Sabatini per il calciomercato è 8, quello di Monchi 3 o 4”.

Roberto Renga (Radio Radio Mattina – 104,5): “Se ricomincia la Serie A c’è una speranza per tutti, altrimenti è dura. Non capisco perché si debba richiamare in causa Baldini. Per comprare e vendere i giocatori c’è già Petrachi. Nella scelta degli allenatori sicuramente ha voce in capitolo. La cessione di Zaniolo non mi stupirebbe, i migliori con Pallotta sono sempre stati venduti”.

Franco Melli (Radio Radio Mattina – 104,5): “La Roma non è mai riuscita a decollare per colpa di Baldini, è lui il principale responsabile”.

Furio Focolari (Radio Radio Mattina – 104,5): “Il ruolo di Baldini nella Roma ce l’ha svelato Totti. E’ lui che prende le decisioni”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattina – 104,5): “Aspettiamo il 18 perché per ora si vedono solo i controlli medici. Va rivisto il protocollo perché così forse solo la serie A può riprendere, per il resto è buio totale. Non ho capito il ruolo di Baldini nella Roma in questi anni”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattina – 104,5): “Io ho sempre detto che non provare a ricominciare sarebbe un grosso danno economico per il calcio, ora ha cambiato idea anche Cellino. Chiaramente va salvaguardata la salute”.

Mario Mattioli (Radio Radio Mattina – 104,5): “Vediamo cosa succederà dopo il 18. Il campionato può riprendere ma in maniera tranquilla, altrimenti sarebbe inutile”.