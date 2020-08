‘RADIO PENSIERI’, RENGA: “Friedkin non può vendere Zaniolo, altrimenti lo chiameranno Pallotta-2”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Franco Melli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Il no della Roma alla cessione di Zaniolo mi sembra scontata, nessun nuovo presidente può vendere il pezzo migliore. La Roma, però, deve convincere nel tempo Zaniolo a costruire una squadra competitiva accanto a lui e soprattutto deve subito tornare in Champions. La Juve dovrebbe ambire ad uno più forte di Dzeko”.

Xavier Jacobelli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Su Zaniolo l’offerta importante l’ha fatta il Tottenham, ma è stata subito rispedita al mittente. Non mi meraviglia per niente l’interessamento dell’Inter per Kolarov: Conte vuole giocatori di esperienza, pronti subito”.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “Zaniolo è un grande giocatore, e la Roma non può venderlo. Ma l’Inter di Conte dove lo mette? Non ce lo vedo in una formazione del tecnico barese, farebbe la fine di Erikssen. L’Inter vuole Kolarov se non riesce a prendere Emerson Palmieri”.

Roberto Renga (Radio Radio Mattino – 104,5): “Le notizie di mercato su Zaniono sono non notizie. La Roma non può permettersi questa cessione, altrimenti Friedkin verrebbe chiamato subito Pallotta-2. Conte vuole Kolarov per i gol su punizione. Lui nella difesa a tre non mi convince, ma la Roma non è in grado di potersi privare dei gol del serbo. Oggi Milik non vale Dzeko”

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “In questo momento è importante il ruolo dei procuratori, e alcune notizie di mercato vanno lette in questo senso. Friedkin non può permettersi di vendere Zaniolo, farà come ha fatto Commisso con Chiesa”.