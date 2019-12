‘RADIO PENSIERI’, RENGA: “Friedkin dovrà essere più presente rispetto a Pallotta”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Renga (Radio Radio Mattina – 104,5): “Friedkin deve studiare tutto quello che Pallotta ha fatto in questi anni e fare esattamente l’opposto. Deve venire spesso a Roma, stare vicino alla squadra e lasciare in Italia il figlio Ryan, così che ci sia sempre una figura di riferimento, come ha fatto Suning con il figlio Zhang: diamo largo ai giovani”