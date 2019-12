‘RADIO PENSIERI’, PETRUZZI: “Spero che giochi Florenzi: ha sempre dato tutto per la maglia”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Fabio Petruzzi (Nsl – 90.0): “Fonseca avrà visto in Kluivert un atteggiamento sbagliato ed è giusto che l’abbia punito. É un bene che la Roma abbia iniziato a risolvere i problemi in casa, come fanno le grandi squadre. Sono contento del recupero di Smalling, ma non lo rischierei viste le partite contro Torino e Juventus che ci saranno dopo la sosta. Leggo di Florenzi titolare e questa cosa mi fa piacere: ha sempre dato tutto per la maglia, trovo assurdo che non giochi. Per la Fiorentina l’assenza di Chiesa peserà molto, ma occhio a Vlahovic”.

Xavier Jacobelli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Partita importante per la Fiorentina perché il pareggio con l’Inter le ha ridato entusiasmo. Dall’altre parte la Roma vuole continuare a fare bene: secondo me è la favorita per vincere la partita”.

Franco Melli (Radio Radio Mattino – 104,5): “É una partita difficile perché mi rifiuto di pensare che dopo il pareggio con l’Inter la Fiorentina torni a perdere. La Roma, se vuole vincere, deve essere migliore di quella contro Spal”.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “Ho visto Montella sereno, ma senza Ribery e Chiesa la Fiorentina è una macchina senza motore. Resta comunque una partita difficile ma non impossibile: se la Roma farà il suo porterà a casa la vittoria”.

Roberto Renga (Radio Radio Mattino – 104,5): “Per me l’assenza più pesante è quella di Kluivert perché in trasferta è importantissimo per il gioco della Roma. Fondamentale il recupero di Smalling che, con Mancini, sono l’ideale per affrontare Vlahovic o Boateng. La partita si giocherà a centrocampo”.