RADIO PENSIERI’, RENGA: “Fiducia a Friedkin, non potrà fare peggio di Pallotta”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Renga (Radio Radio Mattino – 104,5): “Per adesso diamo fiducia a Friedkin. Un imprenditore che viene ad investire nel calcio italiano e in Italia in un momento come questo mi fa pensare che sia la persona giusta. Troppe volte i presidenti venuti dall’estero hanno dimostrato di non sapere niente del calcio italiano. Non credo possa fare peggio dei predecessori, è molto difficile. Di Pallotta non riesco a rintracciare cose positive. L’unico risultato è la semifinale di Champions. Lascia senza aver vinto nulla, con un bilancio in rosso e con una squadra da rifondare. Andare peggio è veramente difficile”.

Franco Melli (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma deve veramente sperare che Friedkin sia una sorta di messia. Si esce da un periodo in cui la passione si è rarefatta e dove il rapporto tra la società e i tifosi è inesistente. È come iniziare una nuova storia”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): ” Friedkin? Mi interessa soprattutto sapere cosa farà per quanto riguarda la squadra. Tutto il resto passa in secondo piano”.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “Tutti i segnali che mi arrivano dagli Usa sono positivi e si va verso l’accordo. Credo che l’ufficialità del passaggio di proprietà della Roma possa arrivare entro la giornata, orario italiano. C’erano stati dei problemi nei giorni scorsi, ma sono stati risolti”.

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Le parole di Agnelli? Io, al posto suo, avrei pensato al Milan assente in Champions, prima che alla Roma”.