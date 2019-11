‘RADIO PENSIERI’, PETRUZZI: “Ci vado piano con chi bacia lo stemma, con un’offerta importante vanno via”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Fabio Petruzzi (Nsl Radio Tv 90.0): “Ho giocato con la Roma in Serie A, era il mio sogno fin da bambino. Quello che proviamo noi romanisti quando indossiamo quella maglia è qualcosa di speciale, per quelli che vengono da fuori è diverso. Quando vedo i calciatori che non sono di Roma che baciano lo stemma ci vado piano, perché basta una squadra con un’offerta importante e vanno via. Ci sono state delle eccezioni come Nainggolan. Prima era un altro calcio anche chi veniva da fuori si innamorava veramente della Roma, oggi è un’altra cosa. Non ero convinto di Smalling, ma ora ho capito perché al Manchester era sempre titolare. Mancini nel ruolo di centrocampista sembra un veterano”.

Roberto Renga (Radio Radio Mattino – 104,5): “Il Napoli cercherà di fare più la partita rispetto alla Roma, che potrà permettersi di fare quella contenuta e asciutta, di contropiede, che abbiamo visto ultimamente. Pastore sta giocando bene, sarà lui a innestare Dzeko. Cetin l’ho visto pochissimo, Fonseca se lo mette dentro è perché ci crede. Dalla parte sua potrebbe trovarsi Mertens. Ho visto che ha la faccia da duro ma non mi basta, voglio vedere i piedi. Prevarrà la squadra che sarà attenta dietro e andrà in contropiede o chi farà gioco?”.

Franco Melli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Napoli favorito, non occupa un posto in classifica che merita. È vero che la Roma è nel momento migliore dal punto di vista mentale, ma non mi meraviglierei se gli azzurri espugnassero l’Olimpico”.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “Sto Cetin non so chi sia, l’abbiamo intravisto sulla fascia destra e domani finalmente giocherà nel suo ruolo. Qualche dubbio sulla Roma ce l’ho: Pastore è in grado di giocare come le ultime partite? Se lo è, la Roma è tanta roba”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Cetin? E’ arrivato il momento giusto per inserirlo, lo hanno testato nelle settimane scorse. Lui deve fare i suo, senza strafare, deve entrare in punta dei piedi. L’assenza di Ancelotti in panchina? La squadra sa quello che deve fare, io il Napoli l’ho visto bene, con un Insigne ritrovato. Ha messo sotto l’Atalanta, che ha vinto all’Olimpico. Con la Roma non sarà facile perché i giallorossi possono adattarsi a questo tipo di partita, magari viene fuori uno scialbo 0-0”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Cetin, se partirà titolare, avrà la giusta copertura dal centrocampo, perché Fonseca si fida molo di Mancini in mezzo al campo. la Roma è diventata una squadra che ha un centrocampo che copre di più la difesa, ed è per questo che Lopez prende meno gol. Roma-Napoli è una partita importante per tutte e due ma non è decisiva”.

Xavier Jacobelli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Mi fido delle scelte di Fonseca, lui nell’emergenza riesce a trovare delle soluzioni particolari ed i risultati gli danno ragione. Domani sarà una partita difficile, perché incontri un grande Napoli visto nel turno infrasettimanale. L’Assenza di Ancelotti non sarà un problema, perché il figlio è uno all’altezza della situazione”