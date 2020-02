‘RADIO PENSIERI’, RENGA: “Alla Roma manca un padrone”. FOCOLARI: “Mercato di gennaio sbagliato”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Francesco Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “In questo 2020 c’è stata un’involuzione di punti. La Roma il 20 dicembre era messa bene in classifica, non si può passare dalle stelle alle stalle. Se fossi stato El Shaarawy e la Roma mi impediva di andare avrei chiesto la stessa cifra che mi davano in Cina. Pastore e Nzonzi a quelle cifre ti bloccano molto, soprattutto per la questione degli ingaggi“.

Franco Melli (Radio Radio Mattino – 104,5): “E’ stato sbagliato il mercato estivo, certe verità alla lunga escono fuori. E’ stato sbagliato anche quello di gennaio. Ci sono dei giocatori che non sono mai sbocciati come Under o Kluivert, ma anche Pellegrini e Dzeko hanno avuto delle prestazioni così e così. Ogni estate si parla di una grande squadra, è sempre l’anno in cui dovrebbe nascere questa grande squadra. Fonseca è un discreto allenatore, ma non è quello che ci si aspettava“.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “A gennaio c’è stato un crollo. Ci sono stati infortuni pesanti, ma anche col Torino con Zaniolo e Diawara hai perso lo stesso. I dissidi tra Fonseca e Petrachi non sono cose da sottovalutare. La campagna acquisti di gennaio non ha portato nulla, ha portato solo giovani. Fonseca l’ha detto che voleva dei giocatori pronti e questo guasta tutto l’ambiente. Mancini-Smalling erano delle sicurezze, ma nell’ultime due partite hanno fatto malissimo. Se perdi a Bergamo sei quasi fuori dalla Champions. Dopo il mercato avevamo già detto che la Roma era da quinto posto. Sono scomparse Napoli e Milan e la Roma è comunque quinta“.

Roberto Renga (Radio Radio Mattino – 104,5): “Fonseca ai tempi è stato bravo a gestire le difficoltà, adesso ho dei dubbi. Non so ancora chi sia Fonseca, quando ha potuto scegliere ha fatto tanti errori. Manca una testa pensante, un padrone, un presidente che vada a Trigoria a parlare con tutti. Tipo un Sensi o un Viola. Chi comanda nella Roma? Fienga da solo? Dov’è il presidente? Non ci sono certezze. I giocatori hanno bisogno del guinzaglio, tutte le squadre ne hanno bisogno. Contro l’Atalanta è la gara del tutto o niente, potrebbe essere uno stimolo come una vera e propria gara di Champions. A Bergamo si potrebbero ritrovare gli stimoli del derby, questo è l’augurio della Roma. L’assenza di El Shaarawy è passata in secondo piano“.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “A Fonseca va dato credito perché è al suo primo anno in Italia, ma il suo gioco assiste poco Dzeko. Si creano poche occasioni gol per lui che deve stare più dentro l’area. La Roma paga molto l’assenza di Zaniolo e Diawara. La stagione si può ancora recuperare ma devono sbrigarsi”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “A fine 2019 nessuno immaginava questo declino della Roma. Il problema? Un mix di tecnica e personalità. Sabato i giocatori devono dare delle risposte altrimenti la stagione è compromessa. Il derby ha illuso un po’ tutti, ora la squadra ha paura. Vediamo se ci saranno delle scelte dolorose. La testa comanda il resto. Se arrivi secondo sulle palle può essere un fattore, ma due settimana fa contro la Lazio andavi a mille. Queste sconfitte le subisci, l’Atalanta è l’avversario peggiore che ti potesse capitare. Hai un distacco di punti ingiustificabile, nessuno se l’aspettava. Non c’è stata la forza di reagire, sembra che la Roma accetti le sconfitte quasi in maniera rassegnata”.