‘RADIO PENSIERI’, AUSTINI: “Dybala sarebbe il Mourinho degli acquisti”

Le opinioni di giornalisti, ex calciatori sulla Roma

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Alessandro Austini (TeleRadioStereo - 92.7): "Io non so nulla sulla possibile evoluzione Roma-Dybala. Di sicuro il giocatore ad inizio sessione non era nei piani ma tutto può cambiare a luglio. Quest'operazione cambierebbe di parecchio il mercato, ma ci deve essere l'ok dei Friedkin per una mossa così onerosa. Dybala disoccupato ad oggi è una sconfitta per chi lo segue, ma una vittoria per il calcio: lui sarebbe il Mourinho degli acquisti. Se la Juve non compra Zaniolo, non sono sicuro che ci siano altre pretendenti: ma con la sua partenza alla Roma mancano piani alternativi".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104.5): "Nessuno dice qualcosa di concreto su Zaniolo. L'impressione che ho è che non si farà nulla e che il 22 resti qui, almeno per questa stagione, però il mercato può riservare qualsiasi tipo di sorpresa. Dybala alla Roma e Zaniolo alla Juve sarebbe una cosa che manderebbe la piazza della capitale fuori dai binari. Nonostante tutto, la partenza di Nicolò sarebbe una grande perdita per il club. Non ho ancora capito quale possa essere il piano B nel caso in cui il 22 partisse".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104.5): "È ovvio che ad un certo punto la Roma tolga Zaniolo dal mercato, funziona così almeno nelle società importanti. Per qualsiasi cosa c'è una scadenza, è una situazione che deve essere risolta al più presto. Su Nicolò vanno fatti dei programmi, e secondo me i piani del club sono quelli di aspettare fino a settembre, vedere se recupera e poi mettersi seduti al tavolo, ma 50milioni mi sembrano troppi".

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino - 104.5): "L'esperienza insegna che la volontà di stabilire una data in verità sono solo chiacchiere. Ho visto i due Ronaldo essere venduti l'ultimo giorno di mercato e scombussolare tutti i piani. La Roma vuole vendere Zaniolo, e il giocatore ha capito che preferisce andarsene e c'è tensione tra le parti. Se capiterà un'occasione buona per soddisfare entrambi a 24 ore dal mercato, l'operazione sarà fatta lo stesso. Il punto che non va dimenticato è quello tecnico: il club non ritiene Zaniolo centrale nel progetto".