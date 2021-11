‘RADIO PENSIERI’, DAMASCELLI: “Abraham deve ancora dimostrare chi è”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Tony Damascelli (Radio Radio Mattino 104,5): "Abraham deve ancora dimostrare chi è, al Chelsea era il terzo attaccante di Tuchel che non lo faceva giocare. Ha qualità ma in una partita si afferma e in una scompare. Lui ha bisogno di esami, non Zaniolo. Una partita che poteva essere serena e ordinata, ora potrebbe diventare tossica".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino 104,5): "Zaniolo ha bisogno di continuità, domani avrà l’occasione per trovarla. Non so che squadra metterà Mourinho in campo domani, non ci sono terzini. L’unico è Karsdorp, gli altri tutti indisponibili. El Shaarawy dà una buona mano, in mezzo al campo siamo cotti. Non so che alternative ci possano essere, ma spero che il ragazzino abbia dato la sveglia a quelli lì davanti. Ho visto gli attaccanti in difficoltà, spero che Abraham si dia una svegliata. Ha qualità enormi, in un campionato come il nostro dovrebbe essere già a dieci gol".