‘RADIO PENSIERI’, AUSTINI: “Il gol annullato di Zaniolo fa male”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Alessandro Austini (Teleradiostereo 92.7): “La situazione Zaniolo fa male, quel gol non concesso valeva molto più di tre punti. È stato bello vivere quella gioia per due minuti, soprattutto per Zaniolo e adesso è difficile mandare giù questa cosa. È una cosa crudele che fa parte come dice Mourinho di un altro sport”.

Tony Damascelli (Radio Radio Mattino - 104,5): “Mourinho è un ex grandissimo allenatore, non parla mai della partita. Due mesi fa affermava che Zaniolo doveva andare all’estero adesso dice che Chiellini, Lautaro o Ibra sono favoriti dagli arbitri. È arrivato al capolinea, non trova mai giustificazioni per le partite mediocri della sua squadra. Purtroppo c’è una parte della stampa che gli va dietro”.

Furio Focalari (Radio Radio Mattino - 104,5): “Se fosse successo che Zaniolo fosse stato Lautaro Martinez l’avrebbe espulso lo stesso, magari sbagliando. Non si può ancora andare a dire che se si ha la maglia della Roma hai un trattamento differente. La delusione in quel momento è tanta e va capita, il discorso però è che non parliamo della partita, della Roma che non gioca a pallone, insufficiente. L’espulsione è esagerata se ha detto solo quello. E il gol è stato bellissimo”.

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino - 104,5): “A mio avviso anche c’è qualcosa che non torna nei confronti della Roma, anche in questa circostanza sarebbe stata una bella pagina. Bisogna poi capire quanto Zaniolo sia un simbolo per la tifoseria: Nicolò non è Totti e non potrà mai diventarlo”.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino - 104,5): “Mourinho è coraggioso per quello che dice ma non ci spiega perché pareggia contro il Genoa. A me Mourinho non mi sta convincendo e io sono un suo grande estimatore”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): “Mourinho dice cosa che in tanti ma pensano ma in pochi dicono. La Roma è sfigata negli episodi arbitrali, non c’è una volta che gli va nella maniera giusta. Quello è un chiaro ed evidente errore di Abisso che interviene dalla Var, allora devi fermare tutti e tutti gli episodi devono essere valutati nella stessa maniera, altrimenti non se ne esce. Poi che abbia regalato il primo tempo è un altro discorso. Zaniolo è uno dei giocatori più colpiti anche per la sua stazza fisica, e viene puntualmente punito”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): “Al Milan il fallo non lo fischiano alla Roma sì, allora che significa che vogliono favorire l’Inter o il Milan? C’è un’interpretazione sbagliata”.