‘RADIO PENSIERI’, PETRUZZI: “Zeman ha ragione: prima la Roma era più libera, ora pensa all’avversario”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Ubaldo Righetti (Teleradiostero – 92,7): “Il pensiero di Zeman continuerà a dividere. Molto spesso le sue dichiarazioni fanno discutere. Dice che la Roma non è più di nessuno, la Roma è di tutti, in particolare dei ragazzi che la seguono sempre, la Roma appartiene a loro”.

Stefano Petrucci (Teleradiostero – 92,7): “Molte panchine stanno cambiando, nessuno stranamente pensa a Zeman. La Roma non ha potuto trattenere tutti insieme i giocatori forti cha ha avuto. Pallotta non c’è mai, ma questa è la Roma più organizzata di sempre per quanto riguarda la struttura, purtroppo non possiamo parlare di grandi risultati”.

Roberto Infascelli (Nsl Radio – 90.0): “Samp? Non è mai buono affrontare una squadra che ha cambiato allenatore e non è mai buono affrontare una squadra che l’ha cambiato prendendo Ranieri. La scelta di Di Francesco è stata sbagliata, forse ha avuto troppa fretta”.

Fabio Petruzzi (Nsl Radio – 90.0): “Lo stadio? Pensiamo a come sarebbe coi tifosi della Roma attaccati al campo… E quando vinci? La Samp non è in fiducia, pronti-via Ranieri partirà dal non subire gol. Davanti ha Quagliarella, Caprari, ci può stare la giocata. Lavorerà sulla fase difensiva e sulla testa dei giocatori. L’ho vista a Verona ed era una squadra allo sbando. Zeman ha ragione: abbiamo negli occhi la partita col Real, la Roma andava in campo libera, ora pensa di più agli avversari. E infatti le ultime partite non ha creato tantissimo ma è stata più attenta dietro”.

Franco Melli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Zaniolo non riesco a capire che ruolo ha, non fa mai gol e sbaglia sempre l’ultimo passaggio. Diventare campioni non è facile”.

Roberto Renga (Radio Radio Mattino – 104,5): “Zaniolo deve crescere, soprattutto per le ammonizioni”.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “Pallotta ancora non sa dire una parola in italiano, è italo-americano e non sa dire neanche “ciao”. Zaniolo è il gioiello della Roma ma deve dare più, non ha iniziato bene il campionato”.

Ilario di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “Pallotta è da molto che non viene a Roma, secondo me è successo qualcosa con lo stadio e non si sente molto amato dalla tifoseria. La Roma ha un organico interessante può riconquistare i tifosi solo con i risultati”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Il Napoli vuole 20 milioni per Hysaj? Mi viene da ridere. Il giocatore vuole andar via e Ancelotti non lo vede. A me piace, ma il prezzo è eccessivo. La lotta per il quarto posto è aperta. La Roma non è possibile che cerchi da anni un terzino destro. Zaniolo deve trovare una sua dimensione, un suo ruolo”.

Xavier Jacobelli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Da quanto tempo il presidente della Roma non mette più piede a Roma? Zaniolo è piaciuto molto alla Juve dopo la sua esplosione dello scorso anno. Il suo futuro dipenderà da lui. Venti milioni per Hysaj è un ostacolo insormontabile per la trattativa tra Roma e Napoli”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Hysaj nella Roma ci sta bene, è un terzino vero, che dà spinta e fa bene tutte e due le fasce. Venti milioni sono un po’ troppi, ma vale la pena trattare”.