‘RADIO PENSIERI’, D’UBALDO: “Dzeko erede di Lukaku? La Roma non vuole più cederlo”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Guido D'Ubaldo (Radio Radio Mattina 104,5): "Ieri si è visto qualche progresso, Zaniolo sta entrando in condizione, ci mette impegno ed euforia. Le altre note positive sono state Pellegrini, che ha giocato anche a centrocampo ed è una buona notizia per Mourinho. Anche Dzeko è stato molto attivo. L'Inter è abbastanza avanti con Zapata e la Roma, dopo che Dzeko è stato ricoinvolto da Mourinho, non intende più cederlo. Zaniolo va gestito, Mourinho lo ha responsabilizzato subito, è un giocatore che ha bisogno di ritrovare il ritmo partita. Se il ginocchio non gli dà problemi può essere il rinforzo. Mercato in fase di impasse, dopo Shomurodov la Roma sta aspettando le cessioni. Ci sono tantissimi giocatori in esubero che Pinto non riesce a cedere, poi sicuramente prenderà un centrocampista ma bisognerà aspettare le fasi conlclusive del mercato".

Furio Focolari (Radio Radio Mattina 104,5): "Sulla carta Zaniolo può essere il trascinatore, è un campione, il futuro è suo, è di livello superiore agli altri ma non so se riuscirà a farlo quest'anno dopo due operazioni così. Non so che dire dal punto di vista fisico, da quello tecnico non ci sono dubbi".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattina 104,5): "Quello degli esuberi è un problema di tutte le squadre. Xhaka per me non è sfumato del tutto, nelle ultime ore di mercato può succedere di tutto. E comunque c'à Cristante che può ricoprire quel ruolo. Credo che ci sarà una crescita graduale per Zaniolo, con i tempi giusti. Due anni senza giocare sono tanti, all'inizio soprattutto andrei per gradi non forzando la mano per raggiungere a condizione che garantisca continuità".

Nando Orsi (Radio Radio Mattina 104,5): "Per Mourinho Xhaka è fondamentale, lui o uno simile la Roma lo deve prendere".

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattina 104,5): "Su Xhaka io non farei drammi, ora c'è da capire se ci sono alternative valide. E' un mercato aperto a qualsiasi situazione, ma è meglio aspettare gli ultimi giorni. Tra gli esuberi c'è qualcuno diverso da altri. Se Florenzi rifiuta la Roma per me è un atteggiamento scorretto".