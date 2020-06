‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Vista la contestazione, per la Roma meglio giocare a porte chiuse”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Alvaro Moretti (Radio Radio Mattino – 104,5): “Non è facilissimo per Fonseca riuscire a far chiudere la squadra al riparo dalle critiche feroci della tifoseria contro Pallotta. Ha anche un d.s. in meno, anche se l’addio di Petrcahi rende più forte e centrale la figura del tecnico. La vittoria dell’Atalanta ieri sera è un segnale fortissimo e pesante per la Roma. Ora recuperare sette punti ad una Atalanta così mi sembra molto difficile. E la qualificazione in Champions League è fondamentale per le casse del club”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “L’Atalanta bene, ma concede troppo. Ha comunque giocatori in condizione ottimale. La Sampdoria, contro l’Inter, ha forse riservato qualche giocatore per dopodomani contro la Roma. Per la Roma è meglio giocare a porte chiuse, visto il momento di contestazione. Non bisogna commettere nemmeno un errore, contro la Samp ci vuole una Roma all’altezza, concentrata e attenta. Questa partita sarà molto indicativa per quello che sarà nelle prossime”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Ho visto un’Atalanta che non è cambiata per niente dopo la sosta. La Lazio mercoledì e la Roma nella corsa al quarto posto devono stare molto attente, non possono sbagliare nulla. Io ho visto calcio vero, anche se è meno coinvolgente vederle tutte senza pubblico”.