‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Vincere a Torino ti aiuta per la finale di Tirana”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): "A Torino bisogna schierare la miglior formazione. E' meglio andare a Tirana con la sicurezza di giocare in Europa il prossimo anno. Vincere contro il Toro ti aiuta anche mentalmente, altrimenti devi ricaricare la testa in pochi giorni".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): "Secondo me la partita contro il Torino alla Roma non importa niente. La testa è già alla finale, come non potrebbe esserlo? C'è il rischio che resti fuori dall'Europa, ma non è propedeutica per la finale di Conference League".