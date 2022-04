‘RADIO PENSIERI, AUSTINI: “Se si gioca a calcio, la Roma è più forte”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Alessandro Austini (Teleradio Stereo - 92,7): “La partita di ieri non era scontata. Dopo tre gare contro il Bodo, si deve considerare un avversario e si devono riconoscere i suoi meriti, anche se la Roma è più forte. Delle tre partite, comunque, conta solo la prossima: spero solo che sia una partita di calcio. Se scende in campo la squadra che ha battuto Atalanta e Lazio, non ci saranno problemi, ma ci si deve concentrare sulla partita. Io non ho capito i due cambi di Mourinho, che hanno peggiorato la Roma: perché non ha giocato Smalling?Oliveira è un giocatore esperto, che sa trattare il pallone, la non compatibilità ci può essere con Cristante e non con Mancini. Su Zaniolo non solo ha ragione Mourinho, ha proprio ragione la Roma: è pesante quello che si è creato intorno a lui. È un giocatore mediatico, che attira le attenzioni anche fuori da Roma. Voglio sperare che questo infortunio sia reale perché c’è qualcuno che pensa che non lo sia”.

Xavier Jacobelli (Radio Radio Mattino - 104,5): "La Roma ha giocato molto male, non me l'aspettavo. Soffrono questo Bodo che è una buona squadra ma nulla di più. Spero che giovedì il risultato possa essere ribaltato, ma non si possono commettere certi errori gravi come ieri quando si è rischiato anche un passivo maggiore. All'Olimpico serve tutta un'altra Roma, non quella sbadata e arruffona di eri sera".

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino - 104,5): "Abbiamo trasformato il Bodo nel Real Madrid, con una rivalità acerrima. Una cosa incredibile, per Mourinho è una cosa abbastanza strana. Sconfitte, risse e promesse di vendetta. La Roma ha fatto un punto in tre partite contro una squadra modestissima che è anche meno forte rispetto a ottobre".

Furio Focolari (Radio Radio Mattino - 104,5): "L'alibi del campo sintetico non basta per giustificare una sconfitta come quella di ieri. Non va bene, la Roma non mi è piaciuta. Credo anche io che non avrà problemi a superare il turno, però la Roma ieri ha giocato male".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): "In una partita già difficile e complicata eri riuscito ad andare ance in vantaggio ma poi qualcuno della Roma passeggia per il campo e soffri troppo. Cristante e Oliveira non riuscivano a contrastare nessuno e poi prendi due gol in quel modo. Vina è una cosa impressionante, ogni volta che tocca il pallone fa dei danni. Sono deluso. Sconfitta meritata perché alcuni momenti di partita giocati veramente male. Si può rimediare, però serve un Abraham a un livello superiore".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): "Il Bodo ha giocato meglio della Roma, ha avuto più intensità e Mourinho ha sbagliato i cambi. Il Bodo per me è una squadra modesta ma la Roma la soffre. Al ritorno la Roma si deve svegliare altrimenti va fuori da una competizione di seconda o terza fascia da una squadra che è altrettanto. Nella Roma ieri tutti hanno fatto male. Io credo che sia una partita da contestazione da parte dei tifosi. Non puoi perdere o pareggiare tre partite contro il Bodo, dai...".

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino - 104,5): "Sono deluso, la Roma vista nelle ultime partite ero certo che avrebbe fatto bene. E' un calo generale. Alcuni giocatori non sono stati all'altezza della proprie capacità e due gol presi in modo abbastanza pacchiano. Pellegrini ha giocato per se stesso, ed ha lasciato il centrocampo sguarnito. Forse l'unico è Mkhitaryan che ha cercato di giocare in modo dignitoso, per il resto è stato un pianto".