‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Villar il migliore tra gli spagnoli arrivati”, ORSI: “Veretout imprescindibile”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “Quella di ieri della Roma è stata una vittoria che le permette di restare aggrappata al gruppo per sperare nel quarto posto. Sarà dura, ma la Roma è ancora in corsa, al contrario della Lazio che per me è ormai fuori”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Contro un Bologna nulla sono uscite tutte le capacità dei giocatori di Fonseca. Villar è lo spagnolo che più mi piace tra quelli che ha a disposizione l’allenatore. Pellegrini in quella posizione riesce a dare il massimo, è evidente che Mancini quando decide una cosa non sbaglia mai. Ora la Roma deve solo riuscire a battere le big per poter alzare l’asticella. Veretout giocatore di livello. Anche Spinazzola molto bene. Spero che la sconfitta di Napoli sia solo una parentesi”.



Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Secondo me oggi Fonseca e i suoi nemmeno la giudicano la partita di ieri, perché è stato solo un allenamento, Però la squadra è entrata in campo concentrata, con un Dzeko ritrovato e un ottimo Pellegrini. La Roma è una buona squadra e si giocherà il quarto posto con le altre. Piace molto la posizione in campo di Pellegrini, e Veretout è imprescindibile per questa squadra, è un giocatore tattico”.