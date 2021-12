‘RADIO PENSIERI’, AGRESTI: “Stasera la Roma non può sbagliare”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Furio Focolari (Radio Radio Mattino 104,5): “E cambiato tutto, da una settimana all’altro, la Roma vista a Bergamo è diversa da quella di Venezia. Sembra abbia cambiato passo. Non mi sembra difficilissima la partita contro la Sampdoria"

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino 104,5): "La partita di stasera la Roma non la può sbagliare e penso non la sbaglierà. Stasera potremmo avere la Roma a -4 dall’Atalanta e magari a -5 o -6 dal Milan, che giocherà una partita complicata a Empoli. Grandissima occasione per la Roma"