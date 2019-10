‘RADIO PENSIERI’, INFASCELLI: “L’esclusione di Florenzi è stata una scelta piscologica da parte di Fonseca”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Fabio Petruzzi (Nsl Radio e Tv – 90,0): “Ieri la Roma ha dato una grande prova di forza. Ora però l’importante diventa non buttare tutto al vento, bisogna mostrare lo stesso atteggiamento contro l’Udinese mercoledì. Non stiamo parlando una Roma bella, ma in questo momento deve solo essere concreta e cinica. Ieri i giallorossi sono stati compatti, anche se devi migliorare l’impatto con il match nei primi minuti. Fonseca sta dimostrando di essere il valore aggiunto. Mi rimane il dubbio su Florenzi, sono usciti tre giocatori nei ruoli in cui il capitano poteva essere impegato, ma non è entrato”.

Roberto Infascelli (Nsl Radio e Tv – 90,0): “Sono molto contento per Pastore, non sarà mai un giocatore straripante fisicamente ma mi sono ricreduto su di lui. Di Cetin avevo solo visto gli inutili video su You Tube, ieri mi ha dimostrato le sue qualità. Pastore è per distacco il giocatore più tecnico della rosa. Florenzi sta male, sia ficamente che moralmente. E’ stata una scelta psicologica di Fonseca, credo che a Udine lo rivedremo titolare”.

Patrick Vom Bruck (Nsl Radio e Tv – 90,0): “La squadra ha remato tutta dalla stessa parte. Pastore rinato, bene Dzeko e Zaniolo, che ha risposto sul campo alle critiche di Capello. Il Milan non sarà un avversario molto forte, ma a inizio gara ha messo in difficoltà i giallorossi. Sta avendo ragione Fonseca su El Flaco, contro tutto e tutti. Anche la classifica adesso sorride alla Roma, tolta l’Atalanta sembra che le altre ci stiano aspettando”.

Nando Orsi (Radio Radio – 104.5): “Fonseca mi è piaciuto per la mossa di Mancini, sta giocando bene perché fa sia il centrocampista che il difensore in quella posizione. Il tecnico portoghese sta risvegliando alcuni elementi che possono tornare utili alla causa”.

Franco Melli (Radio Radio – 104.5): “Ho visto un’ottima Roma, da 7 in pagella. Fonseca sta lavorando bene perché sta ottenendo il massimo anche da quelli che non avevano una buona tenuta atletica come Pastore”.

Roberto Renga (Radio Radio – 104.5): “La Roma non ha mai commesso errori ieri, i giallorossi hanno fatto tre cose ma eseguite bene. Dzeko è un giocatore straordinario che è riuscito ad andare di testa nonostante la maschera. Ho preferito Fazio a Smalling perché ha giocato molto di più la palla”.

Furio Focolari (Radio Radio – 104.5): “Ieri c’è stata una grande Roma. Ho rivisto il vero Zaniolo. Veretout sta diventando importante, anche se i giallorossi hanno giocato contro il nulla. Suso è stato imbarazzante”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio – 104.5): “La Roma si merita un 7, ho visto bene Pastore, non pensavo potesse essere ancora utile alla causa. Mi sono piaciuti anche Dzeko e Zaniolo contro un avversario sicuramente in difficoltà. Veretout sta entrando nei meccanismi, inizia a essere un giocatore importante”