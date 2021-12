‘RADIO PENSIERI’, FOCOLARI: “Non sono convinto della coppia Abraham-Zaniolo”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino 104,5): "Far giocare Cristante o no dipende da come sta, da quello che ha fatto durante la quarantena".

Furio Focolari (Radio Radio Mattino 104,5) : "Contro il Torino abbiamo visto una Roma pragmatica e intelligente. Non una grande Roma. Cinica. Rientra Veretout però manca Pellegrini. Cristante anche se ritorna in gruppo, potrebbe essere risparmiato. Bisogna vedere se Abraham e Zaniolo in attacco funzionano: un grande giocatore e un ottimo giocatore, ma non sono convinto sia la giusta coppia d'attacco".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino 104,5): "Mi aspetto che torni Veretout, fondamentale in copertura in quella zona di campo. Diawara va in giro, ha altre caratteristiche. Lascerei Mkhitaryan in questo ruolo, ti fa il passaggio vincente se lo trova. Palla al piede è in grado di saltare l'uomo facilmente, in un campionato come il nostro è determinante uno così. Abraham è un calciatore che se ha vicino uno che gli apre i varchi, come Zaniolo, che se ne porta due-tre dietro ogni volta, può fare male. Dopo la disfatta di Venezia, Mourinho ha cambiato qualcosa. Davanti ha garanzie che possono diventare certezze":