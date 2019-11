‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Veretout deve riposare: non so se può giocare ogni partita a quel ritmo”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma deve andare in Turchia, fare la partita e minimo pareggiare. Ma mi aspetto una vittoria. Under? I giallorossi dovrebbero aspettarsi un po’ di più rispetto a quello che abbiamo visto”.

Franco Melli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Dalla Roma mi aspetto una partita migliore rispetto all’ultima in Europa League. Mi aspetto una vittoria, può andare avanti: ha 80 possibilità su 100, non penso che le ultime le comprometta in Turchia”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “C’è la possibilità di vincere e andare avanti in una competizione che piace a pochi, men che meno alle italiane. Non so che squadra metterà in campo Fonseca, ma c’è necessità di dar fiato ad alcuni come a Veretout: non so se può giocare tutte le partite a quel ritmo, sta giocando tanto. L’infermeria mi sembra si stia svuotando”.