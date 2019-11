‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Vedrei bene Castrovilli alla Roma”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Renga (Radio Radio – 104,5): “Cellino ha sbagliato a esonerare Corini, con lui il Brescia era una squadra. E’ difficile sapere cosa ha in testa Friedkin, non lo conosciamo. A Roma non siamo abituati ad avere un presidente presente, Friedkin è già stato nella capitale molte volte. Con una nuova proprietà vorrei vedere una squadra forte, siamo stanchi delle cessioni dei giocatori più importanti. Non so a chi potrebbe affidarsi, non so se è un esperto ma io credo che farà bene”.

Xavier Jacobelli (Radio Radio – 104,5): “Se Friedkin viene ancora una volta a Roma prima di Natale sarebbe già un record considerando che Pallotta non mette piede nella capitale da più di 500 giorni. Se c’è una nota della società che conferma la trattativa significa che si è a buon punto, è una notizia positiva. L’indizio più importante è che il magnate statunitense ha già detto di tornare a Roma prima del 2020. Stiamo parlando della eventuale cessione di una delle più importanti squadre del calcio italiano”.

Franco Melli (Radio Radio – 104,5): “La tredicesima di campionato è una giornata pro-Roma, può recuperare punti alle avversarie. Io credo che considerando la cessione della società la Roma avrà un bel regalo di Natale”.

Furio Focolari (Radio Radio – 104,5): “La Roma incontra domenica il Brescia, l’ultima squadra in classifica, destabilizzata dal comportamento di Balotelli. I giallorossi ne devono approfittare”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio – 104,5): “Roma-Brescia sarà interessante anche per la sfida Zaniolo-Tonali. Il romanista sta attraversando un momento d’oro, il centrocampista delle rondinelle è un fenomeno, merita un posto da titolare in Nazionale, ma certo da solo domenica può fare davvero poco. Friedkin? Gli americani guardano al business. Se non ce l’ha fatta Pallotta in dieci anni a sviluppare il programma che aveva in mente, chissà se ci riuscirà il successore? Spero che si possa contruire una squadra che possa dare soddisfazioni ai suoi tifosi. Castrovilli alla Roma? Lo vedrei bene…”.

Xavier Jacobelli (Radio Radio – 104,5): “Ora vediamo se questa trattativa di passaggio di consegne per la Roma andrà in porto. Spero che, qualora avvenga, il nuovo patron possa essere più presente a Roma, o lui o un suo uomo fiducia. Occhio al Brescia senza Balotelli: Grosso medita di tornare per sempre a Torregrossa e Donnarumma, l’attacco che ha regalato la promozione alla squadra. Una mossa intelligente”.

Nando Orsi (Radio Radio – 104,5): “Il bilancio di Pallotta è negativo per i risultati ottenuti, ma non per gli acquisti. Lui ogni anno ha provato a rendere la squadra più forte, ma ha trovato una Juve che per otto anni non ha dato scampo a nessuno. Io spero che il futuro patron della Roma pensi a migliorare la squadra, non solo a fare lo stadio. Castrovilli alla Roma? Io credo che debba are ancora un paio di anni alla Fiorentina, prima di fare il salto. Roma-Brescia? Dico 1”.