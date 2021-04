‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Non serve un’impresa, lo United non è imbattibile”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “Non è impossibile fare un’impresa, ma la Roma deve farla. Le squadre inglesi abbiamo visto come stanno… La difesa a 4 sarebbe un suicidio, perché Karsdorp e Spinazzola non sono adatti".

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino – 104,5): “Il Manchester non è irresistibile e l’abbiamo visto con il Milan. Ma hanno Pogba, Rashford, Bruno Fernandes e Cavani ed è un attacco atomico. In campionato la Roma ha sempre giocato con le riserve".

Guido D’Ubaldo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Le ultime partite in campionato hanno dato una pessima impressione della Roma, ma tante volte nella sua storia i giallorossi hanno dovuto fare la partita della vita, attaccandosi a passione e orgoglio. E per molti lo sarà, a partire da Dzeko”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104.5): "Stasera non c'è bisogno dell'impresa. Lo United ha una tradizione, è una squadra forte ma non è irresistibile, io l'ho visto contro il Leeds e non mi ha spaventato . Ci vuole una Roma solida, attenta cercando di giocarsi la partita".