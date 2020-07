‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Prenderei Caputo come vice-Dzeko”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Renga (Radio Radio Mattino – 104,5): “Sono molto contento che Mkhitaryan rimanga alla Roma, è un giocatore intelligente. Sono comunque sicuro che la società dovrà una penale all’Arsenal ma ai tifosi di questo interessa comunque poco. Pedro-Dzeko-Mkhitaryan è un buon attacco, c’è anche Zaniolo che potrebbe fare il trequartista: comunque sono tre punti fermi per la squadra del futuro”.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “Aldilà delle cifre, Milik è un giocatore che ha sempre giocato e sempre segnato. Under è una meteora: non lo vedi e non lo senti a fasi alterne. Fonseca non lo vede. E’ impossibile uno scambio col Napoli. E’ normale per una persona imparare la lingua del paese in cui si trova dopo 5-6 mesi: se non lo fai sei un corpo estraneo. L’Under che abbiamo visto a Roma farebbe panchine ovunque, i lampi servono a poco. La forza di un giocatore si vede dalla continuità: Under ne gioca una e sparisce per dieci”.

Franco Melli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Ci credo poco che la Roma prenderà Milik lasciando Under. Il turco farebbe panchina con Gattuso”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Scambio Under-Milik? Ci guadagnerebbe la Roma. Le prestazioni del turco non sono andate in linea con le aspettative, mentre il polacco è uno molto forte. Potrebbe diventare un problema la convivenza Dzeko-Milik, ma io lo scambio lo farei. Mkhitaryan è un bel giocatore. Prenderei Caputo come vice-Dzeko. A volte si prendono giocatori strapagati e si ignorano quelli sotto casa”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Non credo che Milik verrà a Roma, lui è un centravanti da grande squadra e in questo momento farebbe gola a tantissime squadra in Italia e in Europa. Ha avuto poca continuità, ma lui molto forte. La Roma, oggi, non mi sembra che abbia degli obiettivi chiari per il prossimo anno. Mkhytarian a zero è un gran bel colpo. Se l’Atalanta batte il Napoli, certifica il quarto posto. La Roma contro l’Udinese vincerà, ma soffrirà perché non la vedo al top della condizione”.