‘RADIO PENSIERI’, DI GIOVAMBATTISTA: “Fazio e Jesus vanno recuperati, Fonseca vada oltre le sue convinzioni”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “Fonseca è un personaggio particolare. A volte quando si gestisce un gruppo si deve andare oltre le proprie convinzioni. Fazio e Jesus vanno recuperati in vista di domenica. Sulla questione stadio verranno fuori novità importanti. Per otto anni abbiamo parlato del nulla, Pallotta è stato truffato”.

Xavier Jacobelli (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma ieri ha dimostrato che può andare lontano in Europa League. Il ritorno al gol di Dzeko è la nota più positiva”.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “Il Braga è una buona squadra, in Portogallo è a un punto dal Porto. La Roma ci crede all’Europa League, ha giocato con una formazione quasi titolare ieri”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Una buona Roma che ha segnato subito e poi ha gestito bene la gara per poi aumentare le possibilità di qualificazione. Il Braga è una squadra modesta. Il problema è non aver gestito bene i difensori, perché oggi Jesus e Fazio sarebbero stati utili. Tagliarli così è un rischio troppo grosso”.



Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Gli infortuni della Roma? Questo è un periodo nel quale un po’ tutti si fanno male, guarda il Napoli. Prima di pensare al Milan è meglio concentrarsi sul Benevento, squadra non facile da battere anche se il mio pronostico per domenica è 2”.

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma ha deciso la partita dopo cinque minuti con il gol di Dzeko, poi non c’è stata storia. Troppa differenza tecnica tra le due squadre. Il mio pronostico per Benevento-Roma è X”.