‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Una bella Roma, mi ha sorpreso. Peccato sotto porta…”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino 104,5): “La Roma ha giocato molto bene ed ha messo sotto la Lazio. Non me l’aspettavo una Roma così, con il piglio iniziale giusto e che è durato per tutta la partita. E’ mancato qualcosa solo nell’area avversaria, ma la prestazione è stata di alto livello. L’errore di Pau Lopez non rientra nella casistica, lo faranno vedere per anni e anni”

Nando Orsi (Radio Radio Mattino 104,5): “E’ successo il contrario del derby dell’andata: stavolta ha giocato bene la Roma, ma è finita pari. La Lazio non ha interpretato bene la partita, forse è un po’ stanca. Una Lazio troppo diversa da quella vista in campionato, e non per merito della Roma”

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino 104,5): “Fonseca ha studiato bene la formazione, ed è riuscito a bloccare il gioco della Lazio. Bravo Spinazzola che ha frenato le incursioni di Lazzari. La Roma ha superato la Lazio nel gioco, nella determinazione. Mi è piaciuta. E’ stata una squadra bella a vederci, la Roma mi ha stupito”