‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Troppi errori e Zaniolo sottotono”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): "Fatevene una ragione, la Roma è ancora in corsa in Europa. E poi vedo le squadre della Conference League e noto che sono più forti di quella della Europa League. Vedo, purtroppo, sbagliare tutti i passaggi, anche i più semplici, e questo alla lunga incide sulla partita. Alcuni sono sottotono, Zaniolo in primis. C'è tanta difficoltà a raggiungere l'area avversaria, i cambi hanno aiutato un po'. I due esterni iniziali sono inutili, non ti danno niente. Meno male che c'è Abraham... Non vedo tanta differenza tra Roma e Lazio".

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino - 104,5): "Prestazione della Roma brutta, il mio voto è 5. Pensavo che potesse gestirla meglio perché la Roma è più forte del Vitesse, eppure gli olandesi hanno fatto meglio sia all'andata che al ritorno. E la squadra giallorossa ha sprecato energie in vista del derby. La Roma arriva peggio al derby ed in genere chi sta così fa meglio. Perdere un secondo derby sarebbe devastante anche per uno come Mourinho".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): "Pensavo ad un risultato molto più rotondo. La Roma ha giocato malissimo, ma come in altre partite. Mourinho è contento, ma in una competizione facile come la Conference League fa una fatica incredibile. La Roma è arrivata a giocarsi i quarti, pur giocando malissimo".

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino - 104,5): "Conta il passaggio del turno che consente alla Roma di proseguire il cammino in una competizione europea che ha sempre un suo valore. Ho visto una marea di errori nei passaggi. Se la Roma è questa, siamo messi male. Ma io rifiuto di crederci. Alcuni giocatori rappresentano uno stato di forma abbastanza negativo".