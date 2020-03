‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Tra Smalling e Mkhitaryan prenderei Chris”. ORSI: “È l’unica certezza dietro”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Franco Melli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Tra Smalling e Mkhitaryan prenderei l’armeno. Non l’abbiamo valutato bene per via degli infortuni, ma mi sembra un giocatore decisivo, uno dei pochi che possano fare la differenza. Anche perché la Roma non tira molto in porta”.

Roberto Renga (Radio Radio Mattino – 104,5):: “Mkhitaryan ha giocato due-tre partite di grande livello, ma è stato a lungo infortunato e se non lo fosse stato non te l’avrebbero dato. Quando è cresciuto lui è calato Smalling. Se da qui alla fine dell’anno continueranno così, li prenderei entrambi”.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “Per almeno venti partite Smalling è stato il migliore della Roma, ora per due partite ad alto livello di Mkhitaryan gli preferite lui? È stato il grande assente della stagione giallorossa, non si era mai visto. La Roma dovrebbe tenerli entrambi, ma se dovessi scegliere…”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “A Cagliari ho visto una Roma interessante dal punto di vista offensivo, anche se l’avversario dietro sta messo male. Fonseca sta ritrovando dei calciatori importanti. Mhkitaryan su tutti, è intelligente è capace di muoversi ed è un valore aggiunto. Bene anche Kluivert e Under, anche se poi di loro non ti puoi affidare tantissimo. C vorrebbe più continuità. Villar? Un po’ timido, serve più personalità. Tra Smalling e Mkhitaryan prenderei il difensore, anche se ora mi sembra in calo”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Tra Mkhitaryan e Smalling io opterei per il riscatto dell’inglese, perché è l’unico che ti dà garanzie in difesa. L’armeno ha un’esperienza come pochi, ma Smalling è l’unica certezza in un reparto pieno di incertezze”.