‘RADIO PENSIERI’, FOCOLARI: “La Roma dovrà vincere con o senza tifosi”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralitàdistazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Furio Focolari (Radio Radio Mattino 104,5): "Mourinho non ha bisogno di dimostrare nulla per la sua grandezza, però l'appoggio dei tifosi in un momento di difficoltà credo faccia piacere a tutti. Certo, la Roma le prossime due partite dovrà vincerle con o senza l'aiuto del pubblico. Il tifoso è giusto che esprima la propria opinione come deve farlo il giornalista. L'importante è che non si scambino i ruoli".

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino 104,5): "I tifosi hanno il diritto di esprimere il loro sentimento, nel bene e nel male".

Tony Damascelli (Radio Radio Mattino 104,5): "Questo momento della Roma dovrebbe essere affrontato dalla dirigenza, dal presidente. Resto in attesa che l'azionista di riferimento scenda in campo, anche con una sola parola, ma questo servirebbe alla squadra, all'allenatore e ai tifosi".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino 104,5): "Nonostante i risultati e le brutte figure i tifosi stanno dalla parte di Mourinho e questo non è poco. Potrebbe essere una base sulla quale ripartire dopo la sosta. L'appoggio del pubblico è fondamentale soprattutto in una città come Roma".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino 104,5): "Lo striscione per Mourinho? Andava fatto anche per la squadra, perché deve essere supportata visto che è quella che va in campo. E' una domanda che mi faccio, spero che l'ambiente sia unito non solo all'allenatore"

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino 104,5): "I tifosi fanno bene schierarsi con Mourinho, visto il nome e la carriera del tecnico. Io mi aspetto un paio di acquisti a gennaio per far tornare la Roma ai livelli che tutti si aspettavano a inizio stagione, per la lotta al quarto posto".