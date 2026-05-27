Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Piero Torri (Manà Manà Sport - 90,9): “La Roma in questi 7 anni senza Champions League ha dovuto far fronte a varie difficoltà economiche, quest’anno solo con la partecipazione la Roma aumenterà il fatturato di 60/70 milioni. Quest’entusiasmo che si respira è figlio di quest’assenza prolungata”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): “Farei l’impossibile per non cedere Svilar. Il male minore è cedere Koné. Svilar fa troppo la differenza; preferisco in mezzo al campo gente più pesante. N’Dicka forse è stato il migliore dei giocatori presi a parametro zero, però ce ne sono altri di buon livello”.

Nando Orsi (Radio Radio - 104,5): “Non venderei mai Svilar. Per il resto, di Koné secondo me si può trovare un giocatore uguale o migliore”.