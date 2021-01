‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Sul mercato prenderei una seconda punta”, ORSI: “La Roma sta bene così”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.



Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Alla Roma ieri do un voto sufficiente, perché la partita era difficile su un campo duro e la Sampdoria si era chiusa ben bene. Poi la Roma ha giocatori che stanno davvero in grande forma e fanno la differenza. La squadra di Fonseca mi è sembrata in buona salute, c’è solo bisogno di verifica quando incontra una big. Manca un regista in difesa, uno che comincia il gioco. Sul mercato prenderei una seconda punta, perché Pedro e Mkhitaryan potrebbero avere un calo, e poi anche un jolly indifesa che può giocare sulle fasce”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Il terzo posto della Roma non è immeritato, vince contro le squadre dove deve vincere. Io non farei mercato, l’organico va bene la Roma sta bene così. Gennaio è un mercato bastardo, sono scambi, arriva gente che ad altri non serve. La qualità ce ne sta poca in giro”.