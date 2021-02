‘RADIO PENSIERI, PRUZZO: “Sul gol di CR7, Pau Lopez come stava piazzato? Mah…”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma a Torino è stata incapace di costruire azioni da gol, avendo sempre il pallino del gioco in mano. Rispetto però al derby e Atalanta si è visto qualcosa di meno peggio. La Juve non è trascendentale, la Roma poteva fare di più in attacco. Ora a Trigoria devono farsi delle domande per capire come migliorare la qualità della squadra e vincere questo tipo di partite. Sul gol di Ronaldo, Pau Lopez come stava piazzato? Mah…”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma ha avuto il possesso palla ma non ha mai tirato in porta. Bella, ma poco concreta. Fonseca deve lavorare su questo. Orgoglioso di cosa? Hai perso senza mai tirare in porta. La Roma, però, stavolta non ha deluso come in altre sconfitte. Juve cinica, come quella dell’era Allegri”.

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Non è stata una grande Juve, ma i gol sono stati dei capolavori. Pirlo conosceva bene la Roma e la formazione spiegata da lui ha un senso. Dal punto di vista del gioco darei 7,5 alla Roma e 5,5 alla Juve. Se poi guardo il risultato, è il contrario. La Juve aveva un obiettivo e lo ha raggiunto”.