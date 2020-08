‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Su Smalling fa bene la Roma a non farsi prendere per il collo”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Su Smalling la Roma ha fatto bene, anche io non mi sarei fatto prendere per il collo per una partita. Poi si vedrà se ci sarà possibilità di provarci più avanti, altrimenti si cerca un’altra soluzione”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Senza Smalling e Veretout contro il Siviglia sarà dura. Ibanez non è un fenomeno, andiamoci piano. Fa bene la Roma su Smalling, non è necessario per forza fare pazzie. Io aspetterei…”

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104,5): “Su Smalling il Manchester United o ci ha ripensato, ma non credo, altrimenti chiede tanti soldi per un giocatore che ha scartato. Con Siviglia non sarà facile, è l’impegno più duro di quelli delle italiane”