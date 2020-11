‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Stavolta Fonseca ha azzeccato la mossa in pieno”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Genoa-Roma sembrava avviata verso lo 0-0, poi c’è stata la dormita della difesa ligure sul gol di testa di Mkhitaryan ed è cambiata la storia. Smalling deve fare lo stopper, non il libero, altrimenti succede quello che è stato sul pareggio. Quando Fonseca ha tolto Mayoral è cambiata la musica, e la Roma si è ritrovata. Globalmente è stata una buona Roma, Fonseca l’ha azzeccata in pieno. Karsdorp non capisco cosa stia facendo lì in mezzo… Pedro e Mkhitaryan sono argento vivo, ma senza Dzeko manca il centravanti”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Per dare un giudizio definitivo sulla Roma aspetto la sosta prima di Natale, ma la Roma ha personalità e sta giocando bene. Fino ad oggi io la metto nel calderone di quelle che possono vincere qualcosa quest’anno, perché è un campionato strano”.

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma ha avuto un cammino in crescita costante, squadra più quadrata, una delle più interessanti del nostro campionato. Sono convinto che può fare bene in questa stagione”.