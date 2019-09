‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Stasera non finirà in pareggio, vince chi ‘mena’ di più”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Stasera è una partita da giocarsi il ‘gol’. Formazioni tatticamente a specchio, vince chi ‘mena’ di più. Niente feriti, non finirà in pareggio. Se Fonseca mette la difesa a tre fa fuori tanti giocatori esterni. Io continuerei con lo schieramento a quattro”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Oggi la Roma o vince o perde. La difesa a tre? Io non ci credo tanto. Se lo farà non credo che sarà solo per una partita. Fonseca sta dimostrando di essere bravo a cambiare pelle alla sua squadra”.